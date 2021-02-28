Главному тренеру «Алании» Гогниеву грозит два года дисквалификации

Главному тренеру владикавказской «Алании» Спартаку Гогниеву грозит двухлетняя дисквалификация по итогам матча 27-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги против «Томи», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, арбитр встречи Артем Чистяков в протоколе указал, что наставник владикавказского клуба нанес ему удар в область живота.

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит дисквалификация от шести месяцев до двух лет, а также штраф.

Ранее сообщалось, что арбитр пропустил тур Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за сообщений с угрозами.