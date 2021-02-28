Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

«Сампдория» и «Аталанта» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Стартовый состав «Сампдории»: Аудеро, Берешиньски, Феррари, Йосида, Ауджелло, Дамсгор, Торсби, Экдаль, Янкто, Верре, ла Гумина.

Стартовый состав «Аталанты»: Спортьелло, Толои, Паломино, Ромеро, Мелле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Малиновский, Муриель.

Встреча между «Сампдорией» и «Аталантой» пройдет в Генуе. Начало — в 14.30 мск.

Ранее Миранчук рассказал о взаимоотношениях с украинскими одноклубниками.