Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку Тедеско

Болельщики московского «Спартака» посвятили баннер главному тренеру Доменико Тедеско перед матчем 20-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

Специалист дисквалифицирован на три матча и не может присутствовать на скамейке запасных команды.

«Тренер — это не просто слово!» — написано на баннере на немецком языке.

Встреча между «Спартаком» и «Рубином» проходит в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» с задержкой прибыл на матч с «Рубином».