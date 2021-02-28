Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Брестом»

«Монако» и «Брест» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался на скамейке запасных.

Стартовый состав «Монако»: Леком, Бадьяшиль, Марипан, Дисаси, Энрике, Агилар, Фофана, Чуаэми, Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд.

Стартовый состав «Бреста»: Ларсоннер, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Лан, Белькебла, Февр, Лукас, Мунье, Онора.

Встреча пройдет в Монако. Начало — 15.00 мск.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил европейскую карьеру Головина.