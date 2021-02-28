Зобнин был удален в концовке первого тайма матча «Спартак» — «Рубин»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин был удален в добавленное к первому тайму время в матче 20-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

На 45+3 минуте футболист красно-белых получил вторую желтую карточку за нарушение на полузащитнике гостей Денисе Макарове. 11-ю минутами ранее Зобнин получил первый «горчичник» за фол против хавбека Хвичи Кварацхелии.

Встреча между «Спартаком» и «Рубином» проходит в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Доменико Тедеско.