РФС рассмотрит инцидент с нападением тренера «Алании» на арбитра

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что организация рассмотрит инцидент с участием главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева, который произошел после матча 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Томи».

По окончании встречи судья Артем Чистяков указал в протоколе, что после матча специалист ударил его в живот.

«Думаю, что получим материалы в понедельник. Общее заседание планируется на 3 марта. Завтра ждем документов и от ФНЛ, и от РПЛ по всем матчам. Повестка также будет формироваться завтра», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит дисквалификация от шести месяцев до двух лет, а также штраф.

Ранее Гогниев отреагировал на обвинения в нападении на арбитра.