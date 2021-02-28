Фигурист Кондратюк рассказал, как присутствие Медведевой на трибунах повлияло на его прокат

Фигурист Марк Кондратюк с одной грубой ошибкой исполнил произвольную программу в финале Кубка Первого канала. Спортсмен упал с четверного тулупа.

За свой прокат он получил 167,21 балла, а в сумме – 250,77.

После короткой программы, в которой Кондратюк также допустил ошибки, он отметил, что в присутствии Евгении Медведевой выступил бы лучше. Фигуристка в Instagram Stories пообещала, что посетит турнир, и присутствовала на прокате Кондратюка в произвольной.

«Помогло ли присутствие Жени? Возможно, было чуть-чуть получше. Точно не знал, что она на трибунах, но мне потом сказали. Она мне ответила в Instagram, что придет. Но я не перегорел психологически из-за этого. По пятибалльной шкале поставил бы себе три с половиной за этот прокат», — рассказал фигурист в микст-зоне.

Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Алиев с ошибками исполнил произвольную программу в финале Кубка России.