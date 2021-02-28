Объявлены составы «Ахмата» и «Динамо» на матч РПЛ

Грозненский «Ахмат» и московское «Динамо» определились со стартовыми составами на матч 20-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

Встреча между «Ахматом» и «Динамо» пройдет в Грозном. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

Ранее в «Динамо» рассказали о попытке забрать Зелимхана Бакаева у московского «Спартака».