«Спартак» проиграл дома «Рубину» впервые с 2010 года

Московский «Спартак» впервые с 2010 года проиграл на своем стадионе казанскому «Рубину».

28 февраля красно-белые уступили на «Открытии Арене» клубу из столицы Татарстана в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последний раз «Спартак» проигрывал дома «Рубину» 17 июля 2010 года (0:1).

Ранее сообщалось, что «Спартак» упустил возможность выйти на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).