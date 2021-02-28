Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе»

«Удинезе» и «Фиорентина» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата Италии.

Российский нападающий флорентийской команды Александр Кокорин остался в запасе.

Стартовый состав «Удинезе»: Муссо, Нуйтинк, Бонифаци, Бекао, Ларсен, Молина, Макенго, Уолас, Де Пауль, Льоренте, Несторовски.

Стартовый состав «Фиорентины»: Драговски, Малку, Миленкович, Песселья, Куарта, Бираги, Кастровилли, Эйссерик, Рибери, Влахович.

Встреча пройдет в Удине. Начало — в 17.00 мск.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился информацией о состоянии Кокорина.