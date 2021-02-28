Две передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Брест»

«Монако» переиграл «Брест» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Стеван Йоветич и Кевин Фолланд. В обоих случаях одноклубникам ассистировал Александр Головин.

После 27 туров «Монако» (55 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (31) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Монако» на выезде встретится со «Страсбургом», а «Брест» примет «Дижон».

Ранее сообщалось, что Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Брестом».

Франция. Лига 1. 27-й тур

«Монако» (Монако) — «Брест» (Брест) — 2:0

Голы: 1:0 — Йоветич, 76; 2:0 — Фолланд, 90.