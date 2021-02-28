Фигуристка Валиева стала победительницей финала Кубка России

Камила Валиева с двумя серьезными ошибками исполнила произвольную программу в рамках финала Кубка России по фигурному катанию.

Ученица Этери Тутберидзе за свой прокат получила 149,29 балла, а в сумме 238,00 балла, что позволило ей одержать уверенную победу в финале Кубка России.

Вторую строчку в итоговом протоколе заняла Майя Хромых, третью — Дарья Усачева.

В борьбе за оставшуюся путевку на чемпионат мира Елизавета Туктамышева, выполнив два тройных акселя, опередила Алену Косторную.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе в финале Кубка России.