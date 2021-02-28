Валиева упала с двух четверных прыжков в финале Кубка России

Камила Валиева с двумя серьезными ошибками исполнила произвольную программу в рамках финала Кубка России по фигурному катанию.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под классическую композицию «Болеро» Мориса Равеля и упала с четверного сальхова и четверного тулупа.

При этом ей удалось чисто исполнить тройной аксель, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

За свой прокат Валиева получила 149,29 балла, а в сумме 238,00.

Такие оценки позволили Валиевой одержать уверенную победу в финале Кубка России.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе в финале Кубка России.