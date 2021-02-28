Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Ари, Сулейманов.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай, Погребняк.

Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Краснодар» в 19.00 по московскому времени.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после двух результативных передач в матче чемпионата Франции против «Бреста».