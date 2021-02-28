Головин поделился эмоциями после двух голевых передач в игре с «Брестом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после двух результативных передач в матче чемпионата Франции против «Бреста». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, когда команда располагается в верхней части турнирной таблицы, то необходимо стараться выигрывать каждый матч, чтобы не отставать в борьбе за высокие места.

Головин отметил, что готов играть 90 минут и не испытывает никаких проблем со здоровьем, но при этом заметил, что итоговое решение всегда остается за главным тренером.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» нанес поражение «Лестер Сити» в матче 26-го тура чемпионата Англии.