Комментатор Черданцев призвал Тедеско уйти из «Спартака»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ХимкиУфа
2:1
закончен
ЗенитРостов
2:2
закончен
СочиАрсенал
4:0
закончен
Локомотив МЦСКА
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
2:1
закончен
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
Лидс ЮнайтедАстон Вилла
0:1
закончен
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
1:1
закончен
Испания / Примера
ЭйбарУэска
1:1
закончен
СевильяБарселона
0:2
закончен
АлавесОсасуна
0:1
закончен
ХетафеВаленсия
3:0
закончен
Олимп ФНЛ
ЕнисейВолгарь
1:4
закончен
ОренбургФакел
1:2
закончен
Спартак-2Динамо-Брянск
0:0
закончен
Нижний НовгородКрылья Советов
0:1
закончен
ВелесАкрон
1:1
закончен
ИртышНефтехимик
1:2
закончен
АланияТомь
2:3
закончен
ЧайкаШинник
5:1
закончен
ТекстильщикЧертаново
1:0
закончен
Торпедо МСКА-Хабаровск
0:0
закончен
БалтикаКраснодар-2
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольДнепр-1
2:2
закончен
ВорсклаАлександрия
3:1
закончен
КолосРух В
1:2
закончен
Франция / Лига 1
БордоМетц
1:2
закончен
ДижонПСЖ
0:4
закончен
Италия / Серия А
СпецияПарма
2:2
закончен
БолоньяЛацио
2:0
закончен
ВеронаЮвентус
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартШальке-04
5:1
закончен
ВольфсбургГерта
2:0
закончен
Боруссия ДАрминия
3:0
закончен
БаварияКёльн
5:1
закончен
РБ ЛейпцигБоруссия М
3:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгТрактор
2:3 (ОТ)
закончен
АвтомобилистСибирь
0:4
закончен
АвангардБарыс
5:2
закончен
ХК СочиСеверсталь
2:4
закончен
Ак БарсЦСКА
0:1
закончен
Куньлунь Ред СтарДинамо М
1:5
закончен
ЛокомотивСалават Юлаев
4:1
закончен
НефтехимикТорпедо
3:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
СпартакВитязь
3:5
закончен
Динамо РАмур
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
0:3
закончен
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
3:6
закончен
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
2:1
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
3:4 (ОТ)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
5:0
закончен
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (Б)
закончен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
0:4
закончен
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
3:5
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
4:3 (ОТ)
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
2:6
закончен
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
2:1 (ОТ)
закончен
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
6:7
закончен
Единая лига ВТБ
УНИКС Нижний Новгород
87:56
закончен
Локомотив-Кубань Енисей
100:98
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Скиатлон
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Короткая программа. Мужчины
закончен
Женщины. Короткая программа
закончен
Россия / Премьер-Лига
Спартак МРубин
0:2
закончен
АхматДинамо М
1:2
закончен
КраснодарУрал
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиАрсенал
1:3
закончен
Кристал ПэласФулхэм
0:0
закончен
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
4:0
закончен
ЧелсиМанчестер Юнайтед
0:0
закончен
Шеффилд ЮнайтедЛиверпуль
0:1
2 тайм
Италия / Серия А
СампдорияАталанта
0:2
закончен
Интер МДженоа
3:0
закончен
УдинезеФиорентина
1:0
закончен
КротонеКальяри
0:2
закончен
НаполиБеневенто
2:0
закончен
РомаМилан
0:0
1 тайм
Франция / Лига 1
МонакоБрест
2:0
закончен
РеймсМонпелье
0:0
закончен
НимНант
1:1
закончен
ЛорьянСент-Этьен
2:1
закончен
АнжеЛанс
2:2
закончен
ЛилльСтрасбург
1:1
закончен
МарсельЛион
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
МинайОлимпик Д
2:1
закончен
Шахтёр ДЗаря
0:1
закончен
ЛьвовДинамо К
1:4
закончен
Германия / Бундеслига
УнионХоффенхайм
1:1
закончен
МайнцАугсбург
0:1
закончен
БайерФрайбург
1:2
закончен
Испания / Примера
СельтаВальядолид
1:1
закончен
КадисБетис
0:1
закончен
ГранадаЭльче
2:1
закончен
ВильярреалАтлетико М
0:0
1 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
1:4
закончен
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
0:0
1 период
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
1:1
1 период
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
1:0
1 период
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
01:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
03:00
Единая лига ВТБ
Автодор Цмоки-Минск
113:66
закончен
Химки Зелёна-Гура
94:99
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира
Командный спринт
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Произвольная программа женщин
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонСаутгемптон
23:00
Испания / Примера
Реал МадридРеал Сосьедад
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
04:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
06:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Единая лига ВТБ
Астана Калев
16:30
Развернуть

Спортивные новости

Комментатор Черданцев призвал Тедеско уйти из «Спартака»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Спортивный комментатор Георгий Черданцев призвал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско покинуть свой пост.

По его мнению, футболисты красно-белых в данный момент не испытывают необходимой мотивации.

«Как и было сказано пару недель назад: поставь в этот Спартак Месси, он тоже потеряется. В принципе было бы логично Тедеско подать в отставку. Десять матчей может и Хинкель доработать. Хуже точно не будет. А так, новый тренер пусть и.о., это новая мотивация для футболистов», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров нашел причину поражения московского «Спартака» в игре против казанского «Рубина» .

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.