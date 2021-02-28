Комментатор Черданцев призвал Тедеско уйти из «Спартака»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев призвал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско покинуть свой пост.

По его мнению, футболисты красно-белых в данный момент не испытывают необходимой мотивации.

«Как и было сказано пару недель назад: поставь в этот Спартак Месси, он тоже потеряется. В принципе было бы логично Тедеско подать в отставку. Десять матчей может и Хинкель доработать. Хуже точно не будет. А так, новый тренер пусть и.о., это новая мотивация для футболистов», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров нашел причину поражения московского «Спартака» в игре против казанского «Рубина» .