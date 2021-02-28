Тренер сборной России предпочел бы видеть в спринте Устюгова вместо Ретивых

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об итогах командного спринта на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его мнению, на месте Глеба Ретивых предпочтительнее выглядел бы Сергей Устюгов, который завершил свое выступление на мировом первенстве из-за повреждения ноги.

Специалист отметил, что с каждой гонкой Александр Большунов возвращается к своим оптимальным кондициям, и выразил недовольство тем, что Ретивых не смог удержать лидерство на своем коротком отрезке.

Ранее сообщалось, что Глеб Ретивых назвал тяжелой трассу в командном спринте на чемпионате мира — 2021.