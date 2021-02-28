Лыжник Ретивых назвал тяжелой трассу в спринте на ЧМ-2021

Российский лыжник Глеб Ретивых назвал тяжелой трассу в командном спринте на чемпионате мира — 2021.

По его мнению, после полуфиналов она превратилась в кашу с водой, из-за чего лыжня перетерпела изменения.

«Когда лыжня жесткая, ты можешь атаковать влево-вправо — без проблем, а здесь постоянно приходится искать места, тонуть в этом снегу. Мы более крупные спортсмены, но по финалу было видно, что тяжело всем — и на первом, и на втором этапе», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

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