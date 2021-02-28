Отец Мяки: приятно снять с русских скальп во второй раз

Отец финского лыжника Йони Мяки Теро прокомментировал серебро сборной Финляндии в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Мяки, бежавший заключительный этап, на финише обогнал россиянина Глеба Ретивых. На этапе Кубка мира в Лахти Мяки в смешанной эстафете обогнал Александра Большунова, после чего тот умышленно врезался в него.

«Когда три команды оторвались от остальных, это уже было хорошо. В тот момент было понятно, что медаль не уйдет. А затем мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно», — цитирует Мяки-старшего Iltalehti.

Ранее Большунов оценил свою форму на ЧМ-2021.