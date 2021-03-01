«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений в АПЛ, обыграв «Шеффилд»

«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных».

Голом в составе «Ливерпуля» отметились полузащитник Кертис Джонс, еще один мяч в свои ворота срезал защитник «Шеффилда» Кин Брайан.

Благодаря этой победе подопечные Юргена Клоппа прервали серию из четырех поражений подряд в АПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард может сменить Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».

Футбол. АПЛ. 26-й тур

«Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 0:2

Голы: 0:1 — Джонс, 48; 0:2 — Брайан, 48 (автогол)