Талалаев — о судействе в матче с «Динамо»: футбол превращается в порнографию

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наставник грозненской команды остался недоволен работой судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым. По ходу встречи в ворота «Ахмата» был назначен пенальти, а также игрокам хозяев показано семь желтых карточек, одна из которых превратилась в удаление.

«Когда побеждает та команда, которая за первый тайм не нанесла по твоим воротам ни одного удара — футбол превращается в порнографию. Во втором тайме «Динамо» вообще не смогло перейти через половину поля. Судейство? Повторюсь, требования должны быть ко всем одинаковы. Я не прошу каких-то преференций для «Ахмата». Надо просто объективно смотреть на вещи. Не снимаю с себя ответственности. Мы, наверное, где-то неправильно выбрали тактику на встречу», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Ранее игрок «Спартака» Виктор Мозес раскритиковал назначение пенальти в матче с «Динамо».