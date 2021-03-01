Клебо раскритиковал Большунова за поступок с Ретивых на финише

Норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на поведение россиянина Александра Большунова в спринтерской эстафете на ЧМ-2021, который не подошел к своему напарнику Глебу Ретивых после финиша.

Ретивых, бежавший заключительный этап, на финише проиграл борьбу Клебо и финну Йони Мяки. Сборная России осталась с бронзой. Большунов и Ретивых в итоге встретились только на цветочной церемонии.

По словам Клебо, в сборной Норвегии подобную ситуацию представить невозможно.

«Он волен реагировать и вести себя, как ему заблагорассудится. У него был отличный день, снимаю шляпу. Но можно и порадоваться за товарища по команде. Приемлемо ли такое поведение в сборной Норвегии? По-моему, дело в менталитете и том, чего ты хочешь. У нас свои ценности, а они пусть сосредоточатся на своих. Я очень доволен тем, как у нас все устроено. У нас классный командный дух – это здорово. Когда ты слушаешь тех, кто живет в отеле, и тех, кто находится дома, то это победа одинакова для всех», — приводит слова Клебо NRK.

Ранее тренер сборной Норвегии Арильд Монсен с критикой высказался в адрес Большунова.