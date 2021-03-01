Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на арене «Кибэнк-центр», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Голами в составе «Флайерз» отметились Шон Кутюрье, Михаэль Раффль и Джеймс ван Римсдайк.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу и завершил игру с показателем полезности +2. В нынешнем сезоне он набрал 10 (2+8) очков в 18 встречах.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» без Артемия Панарина проиграл «Бостон Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 0:3

0:1 – Кутюрье (Фараби, ван Римсдайк) – 20:22'

0:2 – Раффль (Хег, Майерс) – 21:37'

0:3 – ван Римсдайк (Фараби, Проворов) – 35:23'