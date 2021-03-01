Норвежец Вальнес назвал неприемлемой выходку Большунова

Норвежский лыжник Эрик Вальнес возмутился поведением россиянина Александра Большунова во время спринтерской эстафеты на ЧМ-2021.

Большунов, бежавший первым, после финиша не подошел к своему напарнику Глебу Ретивых, который проиграл заключительный круг норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки, тем самым принеся сборной России бронзовую медаль. Большунов и Ретивых встретились и начали общаться только на цветочной церемонии.

«Поведение Большунова после финиша неприемлемо, даже если вы не дружите внутри группы. Это можно отнести к культурным различиям. Они, наверное, не лучшие друзья, не знаю. Однако, за этот спектакль русским не видать «Оскара», — приводит слова Вальнеса NRK.

Ранее Клебо раскритиковал Большунова за поступок с Ретивых.