Овечкин признан второй звездой победного матча с «Нью-Джерси»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех лучших игроков регулярного чемпионата между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:3).

Первой звездой встречи стал нападающий «столичных» Якуб Врана, набравший 2 (1+1) результативных очка.

Второй звездой признан российский игрок «Кэпиталз» и автор победного гола Александр Овечкин.

Третьим лучшим хоккеистом стал форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём, забросивший шайбу и завершивший матч с показателем полезности +2.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место по голам на выезде в истории НХЛ.