Фанаты белорусских клубов объявили о бойкоте матчей из-за ситуации в стране

Болельщики ряда клубов Высшей лиги Белоруссии по футболу откажутся от посещения матчей чемпионата из-за политической ситуации в стране.

Как пишет Sport.tut.by, к бойкоту присоединились фанатские коллективы БАТЭ, солигорского «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана», а также жодинского «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо».

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», — сказано в заявлении «Динамо».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «предателями родины» спортсменов, которые требовали у международных ведомств санкций для страны.