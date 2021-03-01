В FIS отказались оценивать поведение Большунова в командном спринте

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) не будут реагировать на произошедшее между россиянами Александром Большуновым и Глебом Ретивых в командном спринте на ЧМ-2021.

По словам рейс-директора организации Пьера Миньерея, инцидент не попадает под возможное рассмотрение на предмет каких-либо нарушений.

«Жюри оценивает только возможные нарушения. Не существует правила, которое гласит, что спортсмены должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии», — цитирует Миньерея NRK.

Ситуация с участием Большунова и Ретивых, ставшая предметом обсуждения прессы, произошла на финише спринтерской эстафеты. Ретивых проиграл заключительный этап норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки, обеспечив сборной России только бронзовую медаль. После гонки Большунов не подошел к напарнику, а встретились и пообщались они только на цветочной церемонии. Лыжники утверждают, что никакого конфликта между ними нет.

Ранее Клебо раскритиковал Большунова за поступок с Ретивых.