Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Питтсбург»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» (2:0).

Первой звездой встречи признан российский вратарь «островитян» Илья Сорокин. Он отразил все 20 бросков и оформил второй шатаут в сезоне.

Второй звездой назван нападающий «Айлендерс» Оливер Вальстрём, на счету которого гол и результативная передача.

Замкнул тройку лучших еще один форвард «Нью-Йорка» Джош Бэйли, дважды ассистировавший партнерами.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Джерси Дэвилз».