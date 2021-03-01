Сорокин установил два исторических достижения в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил несколько достижений в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» (2:0).

Оформив шатаут, 25-летний игрок вошел в историю лиги как восьмой вратарь, которому удалось отстоять «на ноль» в двух своих первых победных матчах.

Кроме того, россиянин стал лишь вторым в клубной истории «островитян» голкипером-новичком, сумевшим сделать шатауты в двух встречах кряду.

Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» летом прошлого года. В нынешнем сезоне вратарь провел пять матчей в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Питтсбург».