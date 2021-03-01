Хабиб отреагировал на призыв Исмаилова помочь «Анжи»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на призыв российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова помочь махачкалинскому футбольному клубу «Анжи».

«Я рядом, вацаки. Но скажи мне, ты где и футбол где», — написал Нурмагомедов в сториз Instagram.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 россиянин объявил о завершении карьеры. Он принял участие в 28 поединках, в которых не потерпел ни одного поражения.

Ранее Исмаилов вместе с игроками махачкалинского клуба записал видеообращение к чемпиону UFC.