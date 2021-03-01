Норвежская лыжница поддержала Ступак после командного спринта

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг поддержала россиянку Юлию Ступак после командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Перед заключительным этапом, на который вышла Наталья Непряева, команда лидировала в гонке. В итоге россиянки стали четвертыми.

«Юля невероятно хорошо прошла свой финальный этап, вывела Россию в лидеры, а в итоге команда оказалась лишь на четвертом месте. Конечно, она разочарована. Я это прекрасно понимаю», — цитирует Венг Dagbladet.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что Ступак расплакалась в эфире после упущенной медали в командном спринте.