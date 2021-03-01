Вяльбе заявила о необходимости ввести запрет на соцсети в сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о необходимости ввести запрет на социальные сети в сборной на время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

По словам функционера, Instagram отвлекает лыжника Евгения Белова и влияет на его результаты.

«Человек начинает углубляться туда, куда не надо. А Женя и так очень скрытный по натуре. Ему бы лучше больше общаться с ребятами из команды, сидеть за столом, смеяться, а не молча есть, чернее тучи, и обратно идти в свою комнату, сидеть в этом интернете», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Глава ФЛГР заявила, что раньше у лыжников отбирали телефоны. Она считает, что стоит вернуться к запрету на соцсети.

«Только жесткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается. Это их засасывает», — отметила функционер.

Вяльбе добавила, что не только лыжники сталкиваются с подобными проблемами. Она вспомнила биатлонистку Евгению Павлову, которая отвечала на комментарии в Instagram.

«Боже, да ты вообще не должна с собой на соревнования телефон брать, зачем он тебе там нужен? Я уверена, что настоящий спортсмен не должен делать таких вещей, он вообще должен быть абстрагирован от того, кто и что ему пишет, а тем более вступать с ними в полемику», — сказала Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

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