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Спортивные новости

Сборная России по хоккею выступит на ЧМ-2021 под флагом ФХР или ОКР

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Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, под каким флагом будет выступать национальная команда на чемпионате мира 2021 года в Латвии.

Функционер заявил, что сборная России примет участие в соревнованиях.

«Они будут представлять либо свою федерацию, либо Олимпийский комитет России. Как вы знаете, знак ОКР тоже имеет в себе триколор. Так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений по поводу того, какую сборную они представляют, ни у кого не будет», — цитирует Курбатова РИА «Новости».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация направила в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение вместо гимна использовать «Катюшу» на Играх в Токио и Пекине.

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