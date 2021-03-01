«Спартак» не намерен обжаловать работу арбитра встречи с «Рубином»

Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что клуб не будет обжаловать работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 20-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

При этом представитель красно-белых отметил, что «Спартак» хотел бы видеть больше последовательности в решениях судей.

«Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем на нашей половине поля дали желтую карточку Зобнину. Тем не менее, клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», — цитирует Фетисова «Чемпионат.com».

Встреча между «Спартаком» и «Рубином», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 45+3 минуте арбитр удалил полузащитника хозяев Романа Зобнина. Во второй половине игры из-за офсайда был отменен гол нападающего красно-белых Александра Соболева.

Ранее Зобнин попросил прощения у одноклубников после удаления.