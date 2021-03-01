Лыжник Ретивых ответил критикам

Российский лыжник Глеб Ретивых ответил на критику после командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Перед финальным этапом гонки Александр Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды. В итоге победу одержали норвежские лыжники, а второе место заняли финны. Российская команда стала третьей.

«Конечно, я расстроен. Не хотелось бы, чтобы люди судили строго. В последнее время мы избаловали всех медалями на этапах Кубка мира, на «Тур де Ски», местами в общем зачете Кубка мира. Болельщикам хочется все больше побед, но нужно быть чуть добрее и не судить спортсменов», — цитирует Ретивых «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков рассказал о слезах Ретивых из-за критики болельщиков.