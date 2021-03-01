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Спортивные новости

Полиция провела обыск в офисе «Барселоны»

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Каталонская полиция провела обыск в офисе «Барселоны», сообщает Cadena Ser.

По информации источника, обыски связаны с делом о коррупции в отношении бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу. Следствие считает, что экс-функционер заключал сделки от имени сине-гранатовых в целях получения личной прибыли.

Бартомеу занимал должность президента «Барселоны» с 2014 по 2020 год. За это время каталонский клуб стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), победителем Лиги чемпионов (2014/2015), обладателем Суперкубка УЕФА (2015) и победителем клубного чемпионата мира (2015).

Ранее сообщалось, что Бартомеу нанял маркетинговую компанию l3 Ventures для очернения в социальных сетях некоторых игроков команды, среди которых были Лионель Месси и Жерар Пике, считавшиеся его противниками.

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