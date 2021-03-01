Авербух оценил состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Меня абсолютно ничего не удивило. Правильное решение. Состав команды, как и было заявлено, определен по спортивному принципу по результатам Кубка России», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Также хореограф пожелал удачи чемпионке Европы Алене Косторной, которая не попала в состав.

«Для Алены ничего не потеряно, все в ее руках. Она очень талантливый человек и от ее работы будут зависеть ее выступления», — сказал Авербух.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом ФФККР.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о составе сборной России.