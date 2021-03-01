Шарапова вошла в топ-10 богатейших россиянок, заработавших состояние самостоятельно

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вошла в список богатейших женщин России, которые заработали свое состояние самостоятельно.

Шарапова заняла десятое место в рейтинге, составленном журналом ForbesForbes. Состояние 33-летней теннисистки оценивается в $200 млн. Она является единственной спортсменкой в топ-10.

Первое место в рейтинге заняла генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук ($10,1 млрд).

Бывшая первая ракетка мира является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале Итогового турнира WTA.

Также 32-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008.

В 2016 году теннисистка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе был найден мельдоний. Ее отстранили на два года, однако после апелляции срок был уменьшен до 15 месяцев.

26 февраля 2020 года Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее стала известна стоимость обручального кольца экс-теннисистки.