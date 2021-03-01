«Зенит» может подписать Джанаева в качестве свободного агента

Петербургский «Зенит» может подписать вратаря Сослана Джанаева в качестве свободного агента. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в стане сине-бело-голубых не уверены в том, что им удастся договориться о новом контракте с Андреем Луневым, из-за чего прорабатываются варианты усиления на позицию голкипера.

Напомним, что в нынешнем сезоне 33-летний Джанаев защищает цвета «Сочи».

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривают вариант смягчения лимита на легионеров.