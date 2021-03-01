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Спортивные новости

Лыжник Спицов сломал руку и потерял шансы на выступление на ЧМ-2021

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Российский лыжник Денис Спицов сломал руку на тренировке на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

По официальной информации, спортсмен упал во время спуска и получил перелом 5 пястной кости левой руки.

Срок его восстановления составит шесть недель. Таким образом, Спицов не сможет помочь национальной команде в оставшихся гонках мирового первенства.

Ранее сообщалось, что канадский лыжник Девон Кершоу пообещал выпить водки в честь победы Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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