В Госдуме поприветствовали согласование процесса по восстановлению ВФЛА

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев поприветствовал согласование процесса по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает Sport24.
По его мнению, согласование дорожной карты является одним из важнейших шагов к полному возобновлению деятельности национальной организации.
Чиновник отметил, что российской стороне необходимо проявить дипломатичность и постараться общаться с коллегами на одном языке, чтобы не допустить разногласий.
Ранее сообщалось, что World Athletics одобрил план восстановления ВФЛА.