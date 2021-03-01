World Athletics одобрил план восстановления ВФЛА

Международная федерация легкой атлетики World Athletics одобрила план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

Отмечается, что окончательно дорожная карта была рекомендована совету после рассмотрения рабочей группы по восстановлению.

Рекомендации рабочей группы были единогласно одобрены со стороны комиссии World Athletics.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил призыв запретить спортсменам пользоваться соцсетями.