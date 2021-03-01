Вратарь «Зенита» Кержаков из-за травмы колена пропустит месяц

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков не поможет своей команде в ближайших играх Российской премьер-лиги (РПЛ).
По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления составил четыре недели, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.
Напомним, что Кержаков был заменен по ходу второго тайма игры против «Ростова», завершившейся вничью — 2:2.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать вратаря Сослана Джанаева в качестве свободного агента.
Определены сроки восстановления Михаила Кержакова.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 1, 2021
По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления — 4 недели.
Здоровья и скорейшего возвращения, Михаил! �� pic.twitter.com/aIlsKn0edL