Вратарь «Зенита» Кержаков из-за травмы колена пропустит месяц

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков не поможет своей команде в ближайших играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления составил четыре недели, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.

Напомним, что Кержаков был заменен по ходу второго тайма игры против «Ростова», завершившейся вничью — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать вратаря Сослана Джанаева в качестве свободного агента.