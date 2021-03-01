Панжинский объяснил поведение Большунова во время церемонии награждения

Призер Олимпийский игр по лыжным гонкам Александр Панжинский объяснил поведение Александра Большунова во время церемонии награждения после командного спринта на чемпионате мира — 2021.

Напомним, что спортсмен отказался подойти к своему партнеру по команде Глебу Ретивых и не поздравил того с бронзовой медалью.

«Большкнов — очень целеустремленный и своеобразный спортсмен. Где-то он закрытый и своенравный. Но все люди разные, не все обязаны дружить друг с другом.

Возможно, у него нет теплых отношений с Ретивых», — сказал Панжинский в интервью RT.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о предложении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе запретить спортсменам пользоваться социальными сетями.