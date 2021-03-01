Путин поздравил Большунова с победой на ЧМ-2021 в Оберстдорфе

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой на чемпионате мира 2021 года по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Соответствующий пост был опубликован на официальном сайте главы государства.

По его словам, 24-летний атлет преодолел жесточайшую конкуренцию и в упорной борьбе продемонстрировал достоинство находиться на лидирующих позициях в мировом лыжном спорте.

Также президент пожелал Большунова крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее сообщалось, что лыжник Денис Спецов сломал руку на тренировке на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.