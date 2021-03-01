Шведской лыжнице до конца чемпионата мира запретили целоваться с американцем

Шведской лыжнице Мае Дальквист до конца чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе запретили целоваться с американцем Кевином Больгером. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Спортивный директор скандинавской сборной Андерс Бистрем заявил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции спортсменам лучше держать определенное расстояние между собой.

При этом функционер заявил, что любовь невозможно остановить, и отметил, что атлеты смогут встречаться друг с другом вне отеля.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Денис Спецов сломал руку на тренировке на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.