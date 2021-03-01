Президент «Барселоны» Бартомеу будет ночевать в отделении полиции

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу проведет ближайшую ночь в отделении полиции. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, функционера продолжат держать под стражей до выяснения подробностей дела о недобросовестном управлении клуба и возможных коррупционных схемах.

Отмечается, что ход расследования по-прежнему держится в строжайшей секретности. Сам Бартомеу категорически отвергает все обвинения.

Ранее полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил Серию А и Российскую премьер-лигу (РПЛ).