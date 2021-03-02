Миранчук рассказал, узнают ли его фанаты «Аталанты» в Италии

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в интервью пресс-службе клуба рассказал о жизни в Бергамо.

25-летний россиянин, перебравшийся на Апеннины летом прошлого года, признался, что болельщики «бергамасков» его уже узнают.

«Что мне понравилось в Бергамо? Очень нравится Верхний город, там очень красиво. И вообще – мне нравится Бергамо. Потихоньку начинают узнавать меня в кафе, все очень добры, с улыбкой подходят и говорят всегда: «Forza Atalanta!» Мне это нравится, я очень рад, что такие люди здесь живут», – произнес Миранчук для YouTube-канала «Аталанты».

В составе «Аталанты» Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее Миранчук сравнил Серию А с чемпионатом России.