Назван состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на ЧМ-2021

Определен состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2021.

От России десятикилометровую дистанцию побегут Юлия Ступак (36-й номер), Мария Истомина (39), Наталья Непряева (42) и Татьяна Сорина (44).

Гонка состоится 2 февраля в 14.55 по московскому времени.

На текущем мировом первенстве сборная России, выступающая под нейтральным флагом и аббревиатурой RSF (Russian Ski Federation), завоевала две медали. Золото в скиатлоне забрал Александр Большунов, также Большунов в паре с Глебом Ретивых принес бронзу в спринтерской эстафете.

Ранее сообщалось, что Денис Спицов сломал руку на тренировке и не выступит на ЧМ-2021.