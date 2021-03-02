Назван состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на ЧМ-2021

Определен состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2021.
От России десятикилометровую дистанцию побегут Юлия Ступак (36-й номер), Мария Истомина (39), Наталья Непряева (42) и Татьяна Сорина (44).
Гонка состоится 2 февраля в 14.55 по московскому времени.
На текущем мировом первенстве сборная России, выступающая под нейтральным флагом и аббревиатурой RSF (Russian Ski Federation), завоевала две медали. Золото в скиатлоне забрал Александр Большунов, также Большунов в паре с Глебом Ретивых принес бронзу в спринтерской эстафете.
Ранее сообщалось, что Денис Спицов сломал руку на тренировке и не выступит на ЧМ-2021.