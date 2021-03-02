«Реал» вырвал ничью у «Сосьедада» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:1.

На 55-й минуте гостей вперед вывел Порту, «сливочным» удалось спастись от поражения только на 89-й минуте благодаря голу Винисиуса Жуниора.

Подопечные Зинедина Зидана упустили возможность обогнать «Барселону» в турнирной таблице и занимают третье место, имея в своем активе 53 набранных очка.

Ранее «Атлетико» победил «Вильярреал» и упрочил лидерство в Ла Лиге.

Футбол. Чемпионат Испании. 25-й тур

«Реал Мадрид» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 1:1

Голы: 0:1 — Порту, 55; 1:1 — Жуниор, 89